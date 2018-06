Feralpisalò riceve premio Sport-Legalità

ROMA, 20 GIU - C'è un club di Lega Pro, il Feralpisalò, che ha fatto dei valori e del fair play gli elementi fondanti del proprio progetto societario per un calcio inclusivo e che da anni fa scendere in campo ragazzi con disabilità grazie al progetto 'Senza di me che gioco è?'. La squadra lombarda è stata la prima società professionistica ad adottare tale modello nel proprio settore giovanile e per questo si è meritata la terza edizione del Premio 'Sport e Legalita'. La cerimonia di consegna è avvenuta oggi presso la sala Giunta del Coni, dove il presidente del club, Giuseppe Pasini, ha poi anche tenuto una lectio magistralis sul tema 'Giovani e territorio: i valori della Feralpisalò per uno sport migliore'. "Corretta alimentazione, lotta al bullismo e psicologia dei ragazzi, questi sono valori che cerchiamo di trasmettere a tutti e che sono quanto di più importante possa fare una società sportiva", ha detto tra l'altro. A premiare il patron lombardo è stato il presidente del premio e dg della Lega Pro, Francesco Ghirelli.