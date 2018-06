Pd non daremo nomi commissioni garanzia

ROMA, 20 GIU - "D'intesa con il gruppo della Camera, il Pd non fornirà i nomi dei propri componenti nelle commissioni di garanzia, fino a quando la situazione non sarà chiara. Dobbiamo evitare in tutti i modi uno strappo costituzionale che sarebbe gravissimo". Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci nel corso di un'assemblea dei senatori Dem, parlando delle bicamerali come Copasir e Vigilanza Rai.