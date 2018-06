Mondiali: Portogallo-Marocco 1-0

MOSCA, 20 GIU - Il Portogallo ha battuto il Marocco 1-0 in una partita della seconda giornata del Gruppo B dei Mondiali di Russia 2018. Ha deciso Cristiano Ronaldo al 4' (quarto gol per lui) con un colpo di testa su azione di calcio d'angolo. I lusitani salgono così a 4 punti dopo il pareggio con la Spagna. Marocco ancora a quota zero, vicino all'eliminazione.