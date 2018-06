Intesa:Messina,Tria? doveva parlare così un mese fa

TORINO, 20 GIU - "Il ministro dell'Economia Tria ha detto le cose che probabilmente andavano dette un mese fa. Questo avrebbe evitato la salita dello spread e la caduta delle Borse". Lo ha affermato Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, concludendo la prima parte del convegno sul settore assicurativo in merito alle parole di rassicurazione del ministro. "Bisogna aspettare la manovra finanziaria per dimostrare che si fa sul serio con manovre per ridurre il debito e accelerare la crescita", ha detto. Le due variabili chiave sono che il debito pubblico si riduca e che siano consentiti spazi per accelerare sul fronte investimenti", ha aggiunto Messina. "Debito e disoccupazione - ha spiegato - sono due priorità assolute. Il debito va contrastato, una volta che dimostriamo il nostro impegno per tenerlo sotto controllo la componente deficit non può essere un tabù". Messina ha detto che il valore di Borsa di Intesa Sanpaolo oggi "è di 43-44 miliardi, abbiamo perso 10 miliardi di euro".