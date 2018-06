Crotone, Stroppa nuovo allenatore

CROTONE, 20 GIU - Sarà Giovanni Stroppa ad allenare il Crotone nel prossimo campionato di serie B. L'ufficialità è arrivata questa mattina a conclusione di una trattativa durata alcune settimane per via delle difficoltà nelle trattative con il Foggia, al quale il tecnico era legato fino al 2019. Stroppa è potuto arrivare al Crotone dopo aver rescisso l'accordo che lo legava al Foggia e ha firmato il contratto con la società rossoblù fino al 30 giugno 2020, con opzione per il 3/o anno. Stroppa vanta una carriera da calciatore caratterizzata da 456 presenze e 45 gol tra i professionisti nelle file, tra le altre, di Milan e Lazio, con quattro presenze nella nazionale maggiore quando era allenata da Arrigo Sacchi. Ha iniziato la carriera da allenatore nel 2006 dalle giovanili del Milan, prima di approdare, nell'ordine, al SudTirol, al Pescara, allo Spezia, ancora al SudTirol e infine al Foggia, conducendolo prima alla promozione in serie B e alla vittoria della Supercoppa di Lega Pro e nell'ultima stagione a un passo dai playoff.