Cuper lascerà l'Egitto dopo i Mondiali

MOSCA, 20 GIU - Il ct dell'Egitto Héctor Cúper lascerà la nazionale dopo la conclusione dei Mondiali. Lo riportano i media Russi. La federazione calcistica egiziana ha deciso di non rinnovare il contratto al tecnico argentino dopo la conclusione dei Mondiali in Russia. La decisione è stata resa nota dopo la partita Russia-Egitto, terminata 3-1 in favore della nazionale di casa. La sconfitta ieri, sommata a quella subita contro l'Uruguay del 15 giugno, rende la qualificazione dell'Egitto agli ottavi altamente improbabile.