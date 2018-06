Mattarella, tragedia rifugiati attuale

ROMA, 20 GIU - La tragedia dei rifugiati - donne, uomini e bambini costretti ad abbandonare le proprie case in cerca di un luogo dove poter vivere - e' oggi sempre piu' drammaticamente attuale, come hanno sottolineato anche le Nazioni Unite". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio dedicato alla giornata mondiale del rifugiato