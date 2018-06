Mondiali: Polonia-Senegal 1-2

ROMA, 19 GIU - Senegal batte Polonia 2-1 in una partita del Gruppo H giocata nel pomeriggio a Mosca. Senegal in vantaggio sul finire del primo tempo: al 38' pt Niang ruba palla a Piszczek e s'invola servendo Manè che a sua volta serve Gueye il cui tiro dal limite finisce in rete grazie alla deviazione di Cionek che spiazza Szczesny. Nella ripresa la Polonia cerca il pareggio ma al 15' arriva il raddoppio del Senegal, complice un pasticcio della difesa polacca con uno scellerato retropassaggio corto di Krychowiak, Bednarek non va sul pallone su cui si avventa invece Niang che anticipa Szczesny e segna a porta vuota. Nei minuti finali, al 41' st la Polonia accorcia: Krychowiak con una rete di testa fissa il risultato sul 2-1. Il Senegal è la prima nazionale africana a vincere una partita a Russia 2018.