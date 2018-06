Mondiali: torneo finito per Hassen

MOSCA, 19 GIU - Mondiale finito per Mouez Hassen, portiere della Tunisia, infortunatosi alla spalla sinistra nei primi minuti della partita di ieri sera, persa per 2-1 contro l'Inghilterra. Il giocatore, riferisce il team, ha riportato la dislocazione dell'articolazione. Hassen si era scontrato con Jesse Lingard al 5' del match giocato a Volgograd. Ma era rimasto in campo fino al 15', riuscendo anche a compiere un intervento miracoloso sul colpo di testa di John Stones, dal quale era comunque scaturito il primo gol di Harry Kane. La Tunisia sabato affronterà il Belgio in una partita del gruppo G.