Mondiali: Hierro, dimenticare Portogallo

ROMA, 19 GIU - "Dobbiamo dimenticare l'esibizione contro il Portogallo, altrimenti rischiamo. Non possiamo vincere su quello che abbiamo fatto, malgrado la buona prestazione. L'Iran? Conosciamo bene le capacità del ct Queiroz, ha fatto un lavoro fantastico negli ultimi sette anni: ha per le mani una squadra solida, che si sa adattare e ha segnato 37 gol nelle ultime 19 partite". Fernando Hierro presenta così la partita della Spagna contro l'Iran, in programma domani a Kazan, e valida per la seconda tornata del Gruppo B di qualificazione mondiale. "L'Iran - aggiunge il ct spagnolo - è una squadra con delle idee chiare, molto fisica e con un buon possesso palla". L'ultima battuta è su David De Gea, apparso poco concentrato contro il Portogallo, tanto da provocare il momentaneo 2-1 dei lusitani. "Giocherà domani - taglia corto Hierro -. Abbiamo piena fiducia in lui. È fra i tre migliori portieri del mondo".