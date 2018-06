Snai: tris 'CR7' a Marocco pagato 15,00

ROMA, 19 GIU - Ha pareggiato al debutto, ma ha dato grande spettacolo. L'appuntamento del Portogallo con la prima vittoria ai Mondiali del 2018 è rimandato a domani, contro il Marocco. Così dicono le quote Snai su Cristiano Ronaldo e soci, grandi favoriti nella partita del Luzhniki di Mosca. Il Portogallo è avanti a 1,65, mentre si punta a 3,75 sul pari. Il Marocco, ko all'esordio contro l'Iran, si aggrappa all'unico precedente, sperando in una vittoria, fondamentale per andare avanti: la Nazionale maghrebina ha vinto l'unico confronto giocato contro il Portogallo: nel mondiale 1986 s'impose 3-1. Un altro successo è a 6,00, centrarlo con quello stesso punteggio pagherebbe 55. La quarta rete mondiale di 'CR7' (diventato il favorito assoluto nelle scommesse sul capocannoniere: 3,25) viaggia a 1,75, un'altra tripletta pagherebbe 15 volte la posta. Dall'altra parte del campo l'uomo gol più pericoloso è Ayoub El Kaabi: il suo 12/o centro è offerto a 5,00.