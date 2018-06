Toscani vs Salvini per foto con migranti

ROMA, 19 GIU - Benetton sceglie i migranti sui gommoni come protagonisti della sua campagna pubblicitaria, Salvini la boccia come "squallida" e scoppia la polemica. I primi a reagire sono stati i leghisti veneti, che minacciano addirittura un boicottaggio dei prodotti Benetton: "Ho fatto vedere ciò che sta succedendo - ha detto Toscani - Una volta eravamo un Paese di brave persone. Questo piccolo benessere ci ha fatto diventare egoisti e abbastanza ottusi". Ma è stata la reazione del ministro dell'Interno a farne un caso politico: "Solo io trovo che sia squallido?" ha scritto via Twitter. Lo scontro a distanza è continuato con le parole di Toscani a Radio Padova: "Salvini secondo voi è da prendere sul serio? Ormai ha preso il posto di Crozza". Tra le prese di posizione, quella del governatore Zaia: "Nulla di nuovo sotto il sole: conosciamo le campagne di Benetton, con malati di aids o preti e suore che si baciano. Non aggiungerei altro. La verità è che si stanno occupando del problema il Viminale e le forze dell'ordine".