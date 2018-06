Reperti Strage Bologna furono distrutti

BOLOGNA, 19 GIU - I reperti analizzati in passato per far luce sull'esplosione che il 2 agosto 1980 sventrò un'ala della stazione di Bologna, 85 morti e 200 feriti, sono stati distrutti il 15 gennaio 2004 su disposizione della Corte di assise di appello. Lo attesta l'ufficio corpi di reato del tribunale in risposta a una richiesta dell'avvocato Gabriele Bordoni, difensore di Gilberto Cavallini, attualmente a processo per concorso nella Strage. Il materiale, terriccio da cui furono prelevati campioni per analisi di laboratorio, era conservato in sei plichi sigillati e un tavolino. La Corte ne decise la distruzione dopo la perizia disposta nell'appello nel processo principale. "Ma all'epoca erano ancora in corso il processo a Luigi Ciavardini, Cavallini è indagato dal 2000 e poi ci sarebbe stata l'indagine bis che portò alle iscrizioni di Kram e Frohlich: sarebbe stato opportuno e intelligente conservare i reperti, in una vicenda come questa che resta aperta e nell'ottica di un'eventuale revisione", commenta Bordoni.