Borsa: Ny teme guerra commerciale, brucia guadagni 2018

NEW YORK, 19 GIU - Wall Street procede in territorio negativo sui timori di una guerra commerciale. Il Dow Jones perde l'1,37% a 24.648,20 punti, tornando in rosso nel bilancio da inizio 2018 con perdite dello 0,36% e bruciando così quanto accumulato da gennaio. Il Nasdaq cede l'1,02% a 7.666,94 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,89% a 2.749,12 punti.(ANSA).