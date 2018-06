Usa: sondaggio Cnn, 70% boccia separazione figli migranti

WASHINGTON, 19 GIU - Quasi due terzi degli americani disapprovano la prassi dell'amministrazione Trump di separare i bimbi dai genitori che entrano illegalmente negli Usa, mentre il 28% la condivide, secondo un sondaggio della Cnn. Tra gli elettori repubblicani il consenso arriva al 58%, mentre il 35% e' contrario. Tra i dem la disapprovazione raggiunge il 92%. Il consenso per il presidente sulla questione specifica dell'immigrazione e' il più basso di sempre nei sondaggi della Cnn: solo il 35% approva il modo in cui il tycoon sta gestendo il problema, contro il 40% di marzo, mentre il 59% dissente (55% in marzo).