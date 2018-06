Francia: Marine Le Pen al capezzale del padre in ospedale

PARIGI, 19 GIU - Non si vedevano da quando si erano incontrati fortuitamente all'aeroporto di Strasburgo all'inizio del 2016: Marine Le Pen, presidente del Rassemblement National (RN, ex Front National) è andata a trovare il padre domenica scorsa in ospedale, dove è ricoverato per complicazioni di un'influenza dal 12 giugno. Fonti del partito fanno sapere che Marine si è decisa ad andare dal padre nel giorno in cui in Francia si festeggia la festa del papà e che è stata una visita "affettuosa" e in uno "stretto ambito familiare". I due sono da anni divisi da un'aspra disputa politica che ha portato la figlia ad espellere il padre dal partito da lui stesso creato nel 1972. Jean-Marie, che non è d'accordo né sulla linea del partito né sul cambiamento di nome, ha fatto sapere di "stare bene" e di seguire i mondiali di calcio in tv. La sua intenzione è farsi dimettere domani, giorno in cui compirà 90 anni: una festa in famiglia sarebbe già stata organizzata nella casa di Montretout, sulle alture vicino a Parigi.