Alexian a Salvini, le spiego cultura rom

LANCIANO (CHIETI), 19 GIU - "Invito Salvini a prendere un caffè a casa mia, a scoprire parte della cultura rom ancora ignota a molti". Così Santino Spinelli, docente universitario e musicista, leader dell'Alexian Group che porta la musica rom nel mondo, al ministro dell'Interno. Spinelli annuncia poi il primo monumento in Italia al Samudaripen, lo sterminio di Rom e Sinti. "Lo inaugureremo a Lanciano il 5 ottobre nel Parco delle Memorie davanti a Villa Sorge, già campo di internamento per donne ebree, 22 mandate nei campi di sterminio". "Siamo una minoranza in Italia da oltre sei secoli. Siamo l'unico popolo a non aver mai avuto un esercito". La popolazione romanì nel mondo conta circa 20 milioni di persone: 16 tra Europa e Americhe (180 mila in Italia di cui metà di cittadinanza italiana), 4 milioni in Medio Oriente. Il primo ceppo di Rom arrivò in Abruzzo e Molise dalla Grecia. Da sempre Spinelli sostiene la necessità di smantellare i campi nomadi e dare opportunità di istruzione ai bimbi rom, "una fortuna che io ho avuto".