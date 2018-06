Lula commenta da carcere,critica Brasile

SAN PAOLO, 19 GIU - L'ex presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva, che dallo scorso 7 aprile sconta una pena di 12 anni di carcere a Curitiba, ha cominciato da dietro le sbarre a commentare le partite del Mondiale per un programma del canale televisivo Tvt, collegato con organizzazioni sindacali locali. Nel suo primo 'pezzo' Lula ha criticato il Brasile per il pareggio con la Svizzera. "Le qualificazioni sono una cosa, il mondiale un'altra", sostiene l'ex presidente. "La Svizzera è stata forte in difesa, giocando rude, e non ha permesso al Brasile di fare la prestazione attesa. Neymar è stato bloccato con una lunga serie di falli", ha sottolineato ancora. "La prima settimana del torneo - ha commentato ancora Lula - ha dimostrato che la Germania è tutt'altro che imbattibile e che, tra i top player, l'unico a essere all'altezza del suo valore è stato Cristiano Ronaldo".