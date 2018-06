Rom: Maroni, giusta iniziativa Salvini

MILANO, 19 GIU - "Ho già seguito questa strada, non sui rom ma sui campi nomadi. Tra il 2008 e il 2009 avevamo avviato questo censimento per garantire la sicurezza di chi viveva in quei luoghi, con particolare riferimento ai bambini. Per questo ritengo giusta l'iniziativa di Salvini, che sta facendo bene il suo lavoro di ministro: sono un po' preoccupato solo perchè temo che farà meglio di me". E' quanto ha dichiarato, a margine di un'iniziativa a Pavia, l'ex governatore lombardo ed ex ministro dell'Interno, Roberto Maroni. Sulle diverse posizioni nate nel governo dopo le parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini, Maroni ha affermato che "siamo davanti al governo giallo-verde, dove si distinguono giallo e verde...".