Corea Nord: Kim Jong-un in visita a Pechino per terza volta

PECHINO, 19 GIU - Kim Jong-un è in visita per la terza volta in Cina per una visita di due giorni, che Pechino auspica "approfondisca le relazioni bilaterali e promuova pace e stabilità regionali". La visita ha lo scopo di informare il presidente cinese Xi Jinping sul suo storico summit di Singapore con il presidente americano Donald Trump e di discutere una strategia negoziale. Kim, "presidente del Partito dei Lavoratori e della Commissione sugli Affari statali della Corea del Nord, è in visita durante il periodo 19-20 giugno", ha riferito l'agenzia Nuova Cina. Un'auto è arrivata al Beijing International Airport lo stesso aereo della Air Koryo, compagnia di bandiera di Pyongyang, usato per il trasporto della limousine del "supremo leader" a Singapore dove il 12 giugno si è tenuto lo storico summit con con il presidente Usa. A marzo, Kim ha avuto il primo incontro a Pechino con il presidente Xi Jinping, il secondo si è tenuto nella città di Dalian il 7-8 maggio.