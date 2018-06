Ateneo Trento, fondi richiedenti asilo

TRENTO, 19 GIU - Si chiama 'Adotta uno studente' ed è la nuova campagna che l'università di Trento lancia per dare ai richiedenti asilo politico in Trentino la possibilità di iniziare o di proseguire gli studi a condizioni agevolate. Il progetto, nell'ambito di un protocollo d'intesa tra l'ateneo e la Provincia autonoma di Trento, mira a raccogliere donazioni, anche di piccolo importo, dalla comunità universitaria e, più in generale, dalla cittadinanza. L'iniziativa nata su sollecitazione di studenti e docenti, è stata presentata in rettorato, con il rettore Paolo Collini e la prorettrice alle politiche di equità e diversità, Barbara Poggio. Destinatari delle donazioni saranno 5 studenti o studentesse - selezionati dal Cinformi (Centro informativo per l'immigrazione della Provincia) e già inseriti nei progetti di accoglienza del territorio - che ogni anno e fino a luglio 2021 inizieranno o proseguiranno gli studi all'università di Trento a condizioni agevolate. Al momento altri 7 studenti sono già nel progetto.