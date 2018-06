Istat: crescono consumi in 2017 ma divario sale

ROMA, 19 GIU - Diminuisce nel 2017 la spesa media mensile delle famiglie che consumano meno. L'Istat stima nel 2017 "un aumento della diseguaglianza nella distribuzione delle spese". La spesa media mensile del decimo di famiglie che spende meno è scesa del 5% lo scorso anno mentre quella del decimo che spende di più è aumentata del 4,3%. Nel 2017 la spesa media delle famiglie raggiunge 2.564 euro al mese (+1,6% rispetto al 2016, +3,8% nei confronti del 2013, anno di minimo per la spesa delle famiglie). Nonostante cresca per il quarto anno consecutivo, la spesa rimane al di sotto dei 2.640 euro del 2011, anno cui hanno fatto seguito due di forte contrazione (-6,4% in totale). A livello territoriale, nel Nord-Ovest le famiglie spendono mediamente 2.875 euro al mese, quasi 900 euro in più che nelle Isole (1.983 euro).