Erdogan, preferisco Ronaldo a Messi

ISTANBUL, 19 GIU - Cristiano Ronaldo o Messi? Su chi dei due sia il più forte, Recep Tayyip Erdogan non ha dubbi. "Sono davvero un fan di Ronaldo. Se mi chiedete 'Ronaldo o Messi?', preferisco nettamente Ronaldo. La tripletta con la Spagna è stata molto importante. La sua punizione straordinaria. E le sue performance, il suo carattere, le sue idee - specialmente il suo approccio alla questione palestinese - sono molto importanti. Per questo lo sostengo", ha detto il presidente turco rispondendo alle domande di un forum di giovani sui social, evento di propaganda a pochi giorni dal cruciale voto anticipato di domenica. Calciatore semi-professionista in gioventù, il leader di Ankara è un grande appassionato e segue costantemente i risultati. Nel forum, Erdogan ha detto di nutrire dubbi sulla sua favorita iniziale: "Avevo detto Germania ma mi sono sbagliato. Hanno perso la prima e potrebbero avere problemi. Anche il Brasile ha pareggiato. Il Messico invece ha iniziato benissimo".