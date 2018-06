Kim Jong-un in Cina per la terza volta

PECHINO, 19 GIU - Kim Jong-un è in visita per la terza volta in Cina. Lo annunciano i media ufficiali locali, secondo cui il leader nordcoreano sarà impegnato in una missione di due giorni. La visita ha lo scopo di informare il presidente cinese Xi Jinping sul suo storico summit di Singapore con il presidente americano Donald Trump e di discutere una strategia negoziale. (ANSA).