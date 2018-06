Lega Pro:Fair play, premiata Feralpisalò

ROMA, 19 GIU - Può sembrare una favola, invece è realtà: c'è un club di Lega Pro, Feralpisalò, che ha fatto dei valori e del fair play, le basi per un calcio inclusivo e da anni fa scendere in campo ragazzi con disabilità, che giocano a calcio e si allenano grazie al progetto "Senza di me che gioco è?". La squadra lombarda è stata la prima società professionistica ad adottare questo modello all'interno del proprio settore giovanile, e per questo si è meritata il Premio "Sport e Legalita", arrivato alla terza edizione. Domani nella sala Giunta del Coni verrà consegnato al presidente della Feralpisalò, Giuseppe Pasini, da Elio Greco, presidente della Fondazione Nuove Proposte e dal presidente del Premio, Francesco Ghirelli. Pasini terra' anche una lectio magistralis sul tema: "Giovani e territorio: i valori della Feralpisalò per uno sport migliore".