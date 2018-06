Dazi: Cina, 'la minaccia di Trump è un ricatto'

PECHINO, 19 GIU - La Cina risponde all'ultima mossa del presidente americano Donald Trump sullo studio di possibili ulteriori dazi per 200 miliardi di dollari assicurando "forti contromisure" in caso di loro attuazione. Il ministero del Commercio, in una nota, definisce un "ricatto" l'iniziativa annunciata nella notte dal tycoon. La Cina è pronta a "difendere gli interessi della popolazione e delle imprese cinesi", si legge ancora nel comunicato del ministero del Commercio che sul punto non fornisce altri dettagli. "Questa pratica di estrema pressione e ricatto devia dal consenso raggiunto dalle due parti attraverso molti negoziati ed è anche insoddisfacente per la comunità internazionale", ha aggiunto il ministero, secondo cui "se la parte Usa diventa irrazionale e diffonde la lista, la Cina dovrà adottare misure che siano complete per quantità e qualità in merito all'adozione di forti contromisure".