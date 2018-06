Stadio Roma: Marcucci, Bonafede si scusi, inaccettabile

ROMA, 19 GIU - "Ieri il ministro della Giustizia Bonafede ha detto che in Parlamento c'è qualcuno che sta starnazzando: queste parole sono inaccettabili e chiediamo un immediato chiarimento del ministro e da parte del premier. Pretendiamo le scuse. Le sue parole sono offensive per tutti anche per voi: si inizia così a trattare il Parlamento e non si sa dove si va a finire. Chiediamo che il ministro si scusi con tutti noi". Lo dice il capogruppo Pd Andrea Marcucci in Aula al Senato facendo riferimento al caso dello Stadio della Roma.