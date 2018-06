Maturità domani per oltre 500 mila

ROMA, 19 GIU - Domani è il 'grande giorno': oltre 500 mila studentesse e studenti dovranno affrontare la prima grande prova della loro vita, l'esame di maturità. La prima prova scritta, italiano, è prevista per domani, con inizio alle ore 8.30, e una durata massima di 6 ore. La seconda prova è in calendario giovedì 21 giugno alle ore 8.30. La durata dipende dalle discipline che caratterizzano gli indirizzi ed è variabile dalle 4 alle 8 ore, tranne che per alcuni indirizzi, come i Licei musicali, coreutici e artistici, dove la prova può svolgersi in due o più giorni. La terza prova, assegnata da ciascuna commissione d'esame, è in calendario lunedì 25 giugno, a partire dalle ore 8.30. Quest'anno, secondo dati elaborati dall'Associazione nazionale presidi, circa il 96% degli studenti delle scuole superiori sono stati ammessi agli esami. Il dato è in linea con scorso anno, quando il 96,1% degli scrutinati era stato ammesso all'esame. Allora il 99,5% degli esaminati conseguì il diploma.