Stadio: Raggi convocata seconda volta

ROMA, 18 GIU - La sindaca Virginia Raggi è stata convocata oggi in Procura nell'ambito dell'inchiesta sullo stadio della Roma. Raggi era già stata ascoltata in qualità di testimone dai magistrati venerdì scorso. La nuova convocazione della sindaca è stata dettata dall'esigenza di chiarire alcuni elementi emersi negli ultimi giorni e successivi all'audizione avvenuta venerdì scorso. E' quanto si apprende da fonti della Procura di Roma in relazione al secondo atto istruttorio, il secondo in tre giorni, che ha visto la sindaca a confronto con i magistrati di piazzale Clodio. L'audizione di oggi è durata circa 45 minuti.