Camere:Pd verso presidenza Copasir,in commissione pure Renzi

ROMA, 18 GIU - Il Comitato per la sicurezza (Copasir) dovrebbe essere guidato dal Pd. L'elezione del presidente si terrà solo la prossima settimana, dopo la formazione delle commissioni parlamentari permanenti, ma - a quanto si apprende - dovrebbe tenere l'accordo Dem-Fi in base al quale agli azzurri spetterebbe la presidenza della commissione di Vigilanza Rai. In pole al vertice del Copasir c'è Lorenzo Guerini ma nella stessa commissione potrebbe sedere anche l'ex segretario Pd Matteo Renzi.