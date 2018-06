Martina, aberrante censimento dei Rom

BRUXELLES, 18 GIU - La proposta di Salvini di un censimento sui Rom "è aberrante". Lo ha affermato il segretario reggente del Pd Maurizio Martina all'ANSA. "E' l'ultimo atto di una escalation di messaggi pericolosi e inaccettabili - ha aggiunto - credo ci si debba fermare, perché non è possibile che un grande Paese europeo come l'Italia viva ogni giorno l'ennesima provocazione che non aiuta a risolvere nessun problema ma alimenta invece una spirale di propaganda per me molto pericolosa".