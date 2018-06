Portiere rifiuta premio, Egitto applaude

IL CAIRO, 18 GIU - Già portato sugli altari per le sue spettacolari parate contro l'Uruguay, il portiere dell'Egitto Mohamed El-Shenawy si è guadagnato ulteriore merito tra i tifosi e gli osservanti rifiutando per motivi religiosi islamici di ritirare il trofeo che spetta al "Man of the match", un boccale di birra. Il riconoscimento é sponsorizzato da un'azienda che produce la bevanda alcolica, il colosso statunitense Budweiser, e per credo religioso il giocatore ha deciso di rinunciarvi. L'episodio viene segnalato da vari media egiziani tra cui il sito di Egyptian Street. Dato che l'islam vieta l'alcol, per El-Shenawy la Fifa era stata pronta a rimuovere logo del produttore e il trofeo "Bud" dal video che aveva accompagnato l'annuncio venerdì. Il 'taglio' censorio é previsto quando a vincere il titolo di "uomo partita" sia un giocatore di un Paese islamico (oltre ad Egitto, anche Arabia Saudita, Iran, Marocco e Tunisia sono presenti alla fase finale del Mondiale).