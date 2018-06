Zamparini, a Frosinone totale illegalità

ROMA, 18 GIU - "Sabato sera abbiamo vissuto una serata di illegalità, è stato tutto un susseguirsi di fatti illegali, completamente illegali, è la fotografia di questo Paese. Totale illegalità, compreso il rigore che l'arbitro aveva dato e poi ha trasformato in punizione dal limite. Il rigore c'era, era dentro la linea". A parlare per ribadire la sua protesta è un infuriato Maurizio Zamparini, patron del Palermo ospite di 'Un Giorno da Pecora' su RadioRai. Per Frosinone-Palermo di sabato scorso si è parlato di presunti errori arbitrali in tutta la partita. "Non presunti ma errori - attacca Zamparini -. Denuncio che quella partita è illegale, compreso l'arbitraggio. Io ho le prove". Ma c'è qualcuno che vuole comprare il Palermo? "Il Palermo ha debiti uguale a zero. Lo venderò entro l'estate. Chi arriverà troverà un attivo di cassa con diversi giocatori di Serie A. Per averlo bisogna avere i mezzi per portare il Palermo in A, quindi almeno 40-50 milioni da investire nei prossimi anni".