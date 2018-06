Snai, Russia favorita sull'Egitto

ROMA, 18 GIU - Dopo il debutto con goleada all'Arabia Saudita, domani torna in campo la Russia padrona di casa del Mondiale. Avversario, l'Egitto beffato nella prima gara da un gol in extremis dell'uruguaiano Gimenez. Gli uomini di Cherchesov sono favoriti su Snai, il successo è dato a 2,10, contro il 3,90 del «2». A 3,20 un pareggio che all'Egitto potrebbe non bastare. Il debutto non ha comunque aumentato il credito della Russia, che rimane lontanissima dai vertici per quanto riguarda i possibili vincitori del Mondiale. Immutata la quota della vigilia, 60. La giornata si apre alle 14 con Colombia-Giappone,sbilanciato sul segno «1», dato a 1,65 su Snai. Pareggio, a 3,65, vittoria di Nagatomo e compagni a 5,75. Le due nazionali si incontrarono anche in Brasile e il Giappone perse 4-1. Alle 17 la Polonia incontra da favorita il Senegal di Koulibaly. Il segno «1» si gioca a 2,30, il «2» vale 3,35, il pari 3,15.