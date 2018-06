Siria: Ong, raid Usa nell'est, 40 uccisi tra lealisti

(ANSAmed) - BEIRUT, 18 GIU - E' di almeno 40 uccisi tra soldati governativi e milizie sciite filo-iraniane il bilancio di raid aerei, attribuiti alla Coalizione internazionale a guida Usa, nell'est della Siria al confine con l'Iraq. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), che cita fonti locali. In precedenza, media governativi siriani e filo-iraniani avevano denunciato i raid aerei della Coalizione nel distretto frontaliero di Abukamal, parlando di un numero imprecisato di vittime. Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente sul terreno.