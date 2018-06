Niente Samp, Majer va a Dinamo Zagabria

GENOVA, 18 GIU - Sampdoria beffata dal centrocampista croato Lovro Majer che andrà a indossare la maglia della Dinamo Zagabria nella prossima stagione. L'accordo con il giocatore e la Lokomotiv Zagabria era stato raggiunto dai blucerchiati che avevano offerto un contratto quadriennale al ragazzo a 500 mila euro a stagione e 7,5 milioni al club croato. Invece il ragazzo, 21 anni, ha deciso di restare in patria: "È vero, vado alla Dinamo, questo è il mio sogno - ha detto Majer al portale croato 24sata.hr -. L'offerta della Sampdoria era più alta ma penso sia meglio per me restare in Croazia. Giocherò un'altra stagione qui, poi si vedrà".