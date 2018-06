Rom: Associazione nomadi, illegale censimento etnico

ROMA, 18 GIU - "Il ministro dell'Interno sembra non sapere che in Italia un censimento su base etnica non è consentito dalla legge". Così Carlo Stasolla, presidente dell'Associazione 21 luglio che si occupa della tutela dei diritti di comunità come rom e sinti. "Inoltre esistono già dati e numeri su chi vive negli insediamenti formali e informali -continua Stasolla- e i pochi rom irregolari sono apolidi di fatto, quindi inespellibili. Ricordiamo anche che i rom italiani sono presenti nel nostro Paese dal almeno mezzo secolo e a volte sono 'più italiani' di tanti nostri concittadini".