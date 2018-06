Migranti: Trump, tedeschi si ribellano al governo

NEW YORK, 18 GIU - "Un grande errore aver permesso in tutta Europa a milioni di persone entrare e di cambiare così fortemente e violentemente la loro cultura!": così Donald Trump su Twitter torna sul tema immigrazione, sottolineando come "il popolo della Germania si sta rivoltando contro la sua leadership proprio a causa dell'immigrazione che sta scuotendo la già debole coalizione di Berlino. Il crimine in Germania è molto forte".