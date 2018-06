Fedriga, abolire protezione umanitaria

TRIESTE, 18 GIU - "La creazione di hotspot in Africa può essere una soluzione: consente di verificare chi ha diritto e chi non ha diritto. Ma la prima cosa è togliere la protezione umanitaria perché esiste solo in Italia". Lo ha detto il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nel corso di un Forum all'ANSA rispondendo a domande sull'immigrazione. "Le protezioni internazionali sono lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. La protezione umanitaria introdotta da Prodi nel 2006 è discrezionale in molti casi basata sulla povertà".