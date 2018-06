Ostia:aggredì reporter,chiesti 8 anni-9 mesi per Spada

ROMA, 18 GIU - La Procura di Roma ha chiesto una condanna ad 8 anni e 9 mesi per Roberto Spada per l'aggressione ad un giornalista della Rai, Daniele Piervicenzi e al cameraman, Edoardo Anselmi, avvenuta il 7 novembre scorso ad Ostia. Stessa richiesta è stata sollecitata dal pm Giovanni Musarò, per Ruben Nelson Del Puerto, guardaspalla di Spada. I due sono accusati di lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso.