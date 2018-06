Governo: Fiano, serve Commissione inchiesta sui social

ROMA, 18 GIU - "Servirebbe una commissione d'inchiesta sui social per capire cosa succede in Italia". A chiederlo è il deputato del Pd Emanuele Fiano, ai microfoni di ECG in onda su Radio Cusano Campus. "Oggi, al di là del prezioso lavoro che fanno i mezzi d'informazione, molto della disputa politica si svolge sui social - continua - e ogni volta che si criticano M5S o Lega fioccano commenti, critiche, violenze, che arrivano da decine di account sul cui profilo non c'è nulla e con 4 o 10 follower al massimo. Vorrei togliermi il dubbio che tutto questo possa dipendere da qualcuno che questi account li organizza per opporsi alle critiche in maniera coordinata. Vorrei semplicemente verificare questo".