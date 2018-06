Kalinic cacciato da ct torna a casa

ROMA, 18 GIU - E' già finito, senza neanche cominciare, il Mondiale di Nicola Kalinic. Secondo il sito croato '24 Sata', il ct Zlatko Dalic avrebbe deciso di rimandare a casa l'attaccante del Milan per motivi disciplinari. Kalinic infatti si sarebbe rifiutato di entrare in campo a 5' dalla fine del match di sabato contro la Nigeria, adducendo come scusa un problema fisico. La notizia non e' confermata dalla federazione croata, ma il ct Dalic si presentera' in conferenza stampa alle 16.15 per fare un annuncio.