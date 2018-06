Cinema: incassi, Jurassic World si conferma in testa

ROMA, 18 GIU - Jurassic World - Il regno distrutto, sequel di Jurassic World del 2015, si conferma in testa al box office con 1.792 mila euro, sfiorando i 7 mln totali. A debita distanza il resto della classifica, su cui pesa l'arrivo delle belle giornate (-40%). Secondo con 191 mila euro, si piazza al debutto 211-Rapina in corso, action movie con Nicolas Cage, basato su una storia vera. Entra al terzo posto Ogni Giorno, fantasy tratto dall'omonimo best seller per ragazzi che incassa 187 mila euro. Scivola in 4/a posizione Solo: A star wars story, che nel weekend fa registrare 168 mila euro, per un totale in 4 settimane di 4.2 milioni. Altra new entry al 5/o posto: il cartoon giapponese Mary e il fiore della strega, con 148 mila euro, davanti a Deadpool 2 (92 mila euro, per complessivi 6.9 mln). A quiet passion, ritratto di Emily Dickinson, si ferma a 68 mila euro, davanti a La stanza delle meraviglie con 66 mila. Chiudono La truffa dei Logan (62 mila, 711 mila il totale) e Dogman che ha raggiunto quota 2.3 mln.(ANSA).