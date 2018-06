Laura Bush d'accordo con Melania sui migranti

ROMA, 18 GIU - Dopo Melania Trump, anche l'ex first lady Laura Bush condanna la controversa pratica americana di separare le famiglie di migranti che entrano illegalmente negli Stati Uniti. In un intervento sul Washington Post, la moglie dell'ex presidente George W. Bush definisce la separazione dei bimbi dai genitori "crudele, immorale e straziante". Nelle ultime sei settimane circa 2000 famiglie sono state colpite da questa pratica dell'amministrazione Usa che sta sollevando forti proteste in America ma che è stata difesa dalla Casa Bianca e dal ministro della Giustizia Jeff Sessions.