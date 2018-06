Incidente traghetto Napoli: ferita è in condizioni critiche

NAPOLI, 18 GIU - E' in condizioni critiche e con prognosi riservata la donna di 79 anni investita ieri al porto di Napoli da un'auto, dopo una manovra sbagliata a bordo del traghetto Napoli-Palermo che ha causato la morte di un altro uomo sul colpo. Secondo il bollettino medico diramato stamattina dall'Ospedale Cardarelli di Napoli, la donna ha riportato un gravissimo politrauma da schiacciamento ed è ricoverata in rianimazione, in analgosedazione, stabile emodinamicamente, intubata e collegata a respiratore automatico. La donna ha riportato nell'incidente fratture costali multiple, contusioni polmonari, fratture scomposte ad entrambi i femori trattate in urgenza con fissatori esterni, ed ha una insufficienza respiratoria grave. La donna ha subito anche diverse trasfusioni di sangue a causa delle emorragie.