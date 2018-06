Miranda,gol Zuber? avrei dovuto buttarmi

ROMA, 17 GIU - Nel dopo partita di Brasile-Svizzera è palpabile la delusione dei giocatori della Selecao. Il primo a esprimerla è il difensore Miranda, che per alcuni si sarebbe fatto sorprendere in occasione della rete elvetica, ma che è stato spinto dall'autore del punto, Zuber, prima che questi saltasse per battere di testa Alisson. I brasiliani hanno protestato e hanno chiesto all'arbitro messicano Ramos di consultare almeno i colleghi al video, ma non c'è stato niente da fare: il direttore di gara è apparso irremovibile. "Diciamo allora che ho sbagliato io - commenta Miranda -, me nel senso che avrei dovuto buttarmi a terra quando lui mi ha spinto. Tutto sarebbe stato più evidente, e la decisione potrebbe essere stata diversa. C'era l'arbitro al video e a fine partita mi hanno detto che c'è stato un check, ma ora è meglio pensare alla prossima partita". Cosa pensa del risultato di oggi? "E' arrivato solo un pari - risponde Miranda - ma sapevamo che la Svizzera non sarebbe stata un'avversaria facile".