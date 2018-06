Festa a Coverciano per Settore Giovanile

FIRENZE, 17 GIU - Più di 900 giovani, provenienti da tutta Italia e da oltre 50 tra società e istituti scolastici, hanno colorato per due giorni Coverciano per una grande festa di fine stagione del Settore Giovanile e Scolastico: il Grassroots Festival. Giunto alla decima edizione, ha visto partecipare oltre duemila persone. ''È un evento che promuove il gioco tra i più giovani - ha commentato il presidente del Settore, Vito Tisci – ed è sempre una grande emozione ritrovarsi in quella che è la casa delle Nazionali di calcio oltreché essere il segnale di un buon lavoro svolto sul territorio''. Tante le attività sia sul campo che in aula che hanno coinvolto ragazzi normodotati e diversamente abili: a sfidarsi le scuole calcio e le società di calcio a 5 più meritevoli e gli istituti scolastici che hanno vinto le varie edizioni locali del torneo Ragazze in gioco.