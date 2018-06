Dele Alli, possiamo battere chiunque

ROMA, 17 GIU - "Siamo venuti qui, in Russia, per vincere. Dobbiamo mostrate la nostra mentalità vincente contro qualsiasi avversario, perché abbiamo i mezzi per batte chiunque. La Tunisia? Ne abbiamo studiato punti deboli e punti di forza, siamo preparati per affrontarli. In Inghilterra, quando i nostri tifosi hanno appreso del sorteggio, hanno pensato a una partita facile, ma sicuramente non sarà così. Ai Mondiali non ci sono partite facili, devi essere pronto a tutto". Così il centrocampista dell'Inghilterra e del Tottenham, Dele Alli, alla vigilia della partita d'esordio ai Mondiali contro la Tunisia. "Siamo tutti fiduciosi nei mezzi della squadra - ha aggiunto -. Abbiamo giocatori giovani, di grande talento, quindi non possiamo prevedere dove arriveremo nel torneo iridato, dobbiamo giocare nel modo giusto e concentrare le nostre energie verso un'unica direzione. Dobbiamo essere fiduciosi in noi stessi, abbiamo diversi talenti in grado di segnare e di risolvere la partita, ma dobbiamo anche fare attenzione".