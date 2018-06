impresa con Germania, in Messico è festa

CITTA' DEL MESSICO, 17 GIU - E' una domenica perfetta in Messico dopo la vittoria della Nazionale sulla Germania nell'esordio al Mondiale di Russia. Un successo straordinario e inatteso che nell'intero Paese di vorrà festeggiare in maniera adeguata. Nella capitale, la polizia ha circondato il monumento all'Indipendenza nella piazza dove tradizionalmente i tifosi si riuniscono per celebrare la vittoria de 'El Tri'. Già centinaia di persone si sono riversate nella piazza ballando, cantando e sventolando bandiere o magliette verdi. Anche l'enorme piazza della Costituzione, el Zocalo, è piena di tifosi, che prima delle 10 di mattina locali si sono riuniti per seguire l'incontro su un megaschermo. Ma tutto il grande Paese nordamericano si è svegliato presto nonostante il giorno festivo per seguire la partita, abbandonandosi poi ai festeggiamenti che continueranno di sicuro fino a sera con caroselli e cortei.