Cinema: incassi Usa, debutto boom per Gli incredibili 2

ROMA, 17 GIU - Debutto record al box office Usa per Gli incredibili 2: con 180 milioni di dollari nel week end, il nuovo film Disney-Pixar diretto da Brad Bird, sequel del cult del 2004, non solo ha frantumato il precedente primato per un film di animazione al primo fine settimana nelle sale, stabilito due anni fa da Alla ricerca di Dory con 135 milioni di dollari, ma si è anche piazzato all'ottavo posto dei migliori debutti di sempre. Nelle nostre sale è atteso a settembre. Al secondo posto Ocean's 8, nuovo capitolo della saga tutto al femminile con il team di ladre capitanate da Sandra Bullock, deve accontentarsi di 19,5 milioni di dollari (in due settimane supera di poco i 79 milioni). Chiude il podio un'altra new entry, Prendimi! (titolo originale Tag), la commedia di Jeff Tomsic con Jeremy Renner, Jon Hamm, Isla Fisher, ispirata a una storia vera, che in Italia arriverà il 5 luglio. Scivola in quarta posizione Solo: A Star Wars Story, con poco più di 9 milioni di dollari nel fine settimana (193 in totale). Quinto Deadpool 2 che, con altri 8,8 milioni, vede il traguardo dei 300 milioni di dollari.(ANSA).